Twelve Minutes – Trailer und Release-Termin

Entwickler Luis Antonio und Publisher Annapurna Interactive veröffentlichten einen neuen Trailer zu “Twelve Minutes”. Bei dem Spiel handelt es sich um ein interaktives Point-and-Click-Abenteuer, das aus der Top-Down-Ansicht gespielt wird.

Ein romantischer Abend wird in “Twelve Minutes” schnell zur Hölle, als ein Polizist in das Haus des namenlosen Protagonisten stürzt, dessen Frau des Mordes beschuldigt und ihn zu Tode schlägt. Gefangen in einer zwölfminütigen Zeitschleife muss der Mann einen Weg aus dem Alptraum finden.

Im Verlauf der Schleifen erkundet ihr mehr und mehr von der Szenerie. Auch diverse Geheimnisse kommen mit der Zeit an das Licht. Die drei Charaktere von “Twelve Minutes” werden von den Schauspielern James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe vertont.

Der Release von “Twelve Minutes” erfolgt am 19.08.2021. Ein neuer Trailer zeigt zudem kurze Szenen aus dem Spiel.