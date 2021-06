Life is Strange: True Colors – „Kraft und Konsequenzen“-Video

Im September 2021 erscheint mit „Life is Strange: True Colors“ der nächste Ableger der narrativen Adventure-Reihe. Im Zuge des Square Enix Presents-Events gab es ein neues Video zum Spiel, der mehr von der Grafik, Gameplay und Geschichte zeigt.

Spieler werden in die Rolle von Alex Chen schlüpfen, die durch Performance-Capture-Technologie und das Nachwuchstalent Erika Mori zum Leben erweckt wird. Alex hat ihren „Fluch“ lange unterdrückt: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt.

Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt versteckt liegen. Die Spieler*innen kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand.

In dem neuen Video wird gezeigt, wie Spieler gemeinsam mit Alex Entscheidungen treffen und mit den Bewohnern von Haven Springs interagieren, sowohl durch den Einsatz ihrer Kräfte während der Erkundung als auch in bedeutenden Momenten für die Geschichte, die die Spieler vor komplexe Entscheidungen stellen. Diese können nur mithilfe der besonderen Kräfte von Alex gelöst werden.

Die Kraft der Empathie wirkt sich auf jede Interaktion und Beziehung von Alex im Spiel aus und unterliegt gänzlich der Kontrolle der Spieler. Mit ihrer Hilfe können die Geheimnisse von Haven Springs sowie die verborgenen Facetten von Alex Vergangenheit gelüftet und die Zukunft ihrer Reise beeinflusst werden, um einen Ort zu finden, den sie ihr Zuhause nennen kann.

„Life is Strange: True Colors“ wird von Deck Nine Games in Zusammenarbeit mit Square Enix External Studios entwickelt und soll am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia und PC (Steam) erscheinen.

Die Homepage der Videospielreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung