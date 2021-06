Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – Release-Termin für Switch

Nachdem jetzt die PC-Version von „Labyrinth City: Pierre the Maze Detective“ erschien, gaben Publisher Pixmain und Entwicklerstudio Darjeeling auch den Release-Termin für Nintendo Switch bekannt. So erscheint das Puzzlespiel, das auf der Comic-Serie “Pierre the Maze Detective” des japanischen Künstlers Hirofumi Kamigaki und des Illustrationsstudios IC4DESIGN basiert, am 15. Juli 2021. Der Release für Android und iOS soll im 3. Quartal 2021 folgen.

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt der junge Detektiv Pierre, der allerhand verschlungene und handgezeichnete Welten nach dem schwer fassbaren Bösewicht Mr. X durchforstet. Die Entwickler versprechen eine Reihe von detaillierten Kulissen, die jeweils mit exzentrischen Charakteren, Animationen und Interaktionen gespickt sind. Die Labyrinthe sind zudem mit versteckten Objekten und Minispielen ausgestattet, die das Spielerlebnis abrunden sollen.

Quelle: Pressemitteilung