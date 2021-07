Tales of Arise – Bandai Namco veröffentlicht die Eröffnungssequenz

Im kommenden September erscheint der neuste Teil der “Tales of”-Reihe aus dem Hause Bandai Namco, das den Namen “Tales of Arise” trägt. Bis die Veröffentlichung stattfindet, ziehen noch einige Wochen in das Land. Jedoch könnt ihr euch bereits am heutigen Tage die Eröffnungssequenz des Spieles anschauen.

Erstellt wurde der kleine Film vom japanisches Animationsstudio Ufotable. Das Studio ist unter anderem für die Anime-Umsetzung von “God Eater” und “Tales of Zestiria the X” verantwortlich. Der Film gibt einen Einblick in die Reise, die euch im fertigen Spiel erwartet. Untermalt wird die Sequenz mit den Lied “Hibana” von “Kankaku Piero”.

“Tales of Arise” erzählt die Geschichte von Alphen und Shionne und ihrem gemeinsamen Ziel, Dahna von der Herrschaft Renas zu befreien. Um sie in ihrem Kampf zu unterstützen, werden sie von Rinwell, Law, Kisara und Dohalim begleitet, die alle ihre eigenen Motive, Geschichten und Kampffähigkeiten in die Gruppe einbringen.

Das Spiel erscheint am 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Pressemitteilung