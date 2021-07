Encased – Gameplay-Trailer von dem Sci-Fi-RPG

Mit dem neuen Trailer zeigen Prime Matter und Entwicklerstudio Dark Crystal Games mehr von „Encased“. Das isometrisches, dystopisches Sci-Fi-RPG befindet sich derzeit in der Early Access-Phase auf Steam und soll diesen Herbst erscheinen. Im neuen Trailer gibt es unter anderem weitere Charaktere und Waffen aus allen drei Akten zu sehen. Hinzu kommt ein Vorgeschmack auf die vielen Gefahren und Herausforderungen, mit denen die Spieler in der verwüsteten Landschaft konfrontiert werden.

In dem Spiel befindet sich der Spieler in einem alternativen Jahr 1976, wo in der abgelegenen Wüste ein riesiges und unerklärliches Artefakt – The Dome – entdeckt wird, das bis zum Rand mit erstaunlicher Technologie gefüllt ist, die die Menschheit um Hunderte von Jahren voranbringen könnte.

Die Spieler beginnen in einer von fünf Disziplinen – Wissenschaft, Technik, Sicherheit, Management oder Sträfling -, die sich sowohl auf ihre anfänglichen Werte als auch auf ihre Spezialisierung auswirken und einzigartige Dialoge innerhalb des Spiels eröffnen (oder verhindern). Nach dem Betreten der Kuppel und dem Abschluss des ersten Levels ereignet sich ein Kataklysmus, der das, was einst die strahlende Hoffnung auf die Zukunft war, in eine trostlose Welt verwandelt, in der es nur noch ums Überleben geht.

Spieler kämpfen in taktischen, rundenbasierten Kämpfen und erkunden das riesige Ödland, die Bunker und Siedlungen unter der Kuppel. Getroffenen Entscheidungen haben langfristige Konsequenzen und es gilt, Anomalien zu vermeiden, während man sich auf die Suche nach mysteriösen Artefakten begibt. Lautloses Vorgehen macht sich bezahlt und der Charakter, inklusive der Waffen, sollte regelmäßig verbessert werden, um den stetigen Bedrohungen Stand halten zu können.

Während seiner Reise unter der Kuppel trifft der Hauptcharakter auf Fraktionen, die um die Vorherrschaft kämpfen. Jede von ihnen hat eine andere Vorstellung von der Zukunft der Menschheit und dies wird einen grundlegenden Einfluss auf das Ende des Spiels nehmen.

Die Vollversion soll via GOG.com, EGS und Steam erscheinen. Die aktuelle Early Access-Phase, die auf Steam verfügbar ist (siehe hier), umfasst den gesamten ersten Akt und einen Teil des zweiten Akts. Die Webseite von “Encased” findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung