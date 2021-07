Chernobylite – Konsolen-Version hat einen Release-Termin

Das Sci-Fi-Survival-Horror-RPG „Chernobylite“ hat mit dem 28. Juli 2021 bereits einen Release-Termin für PC erhalten. Jetzt haben die Teams von All in! Games, Perp Games und Entwicklerstudio The Farm 51 auch das Veröffentlichungsdatum für Xbox One und PlayStation 4 verraten.

Die Konsolen-Version von „Chernobylite“ erscheint am 7. September 2021. In den entsprechenden digitalen Stores ist das Spiel für 29,99 Euro (UVP) erhältlich. Für PlayStation 4 wird auch eine Box-Version im Handel erscheinen. Diese ist ab dem 10. September 2021 in Europa verfügbar und kostet 34,99 Euro (UVP). Inhaltlich gibt es neben dem Spiel auch eine echte DIN Karte der Sperrzone, digitale Postkarten, das digitalen Artbook „The Art of Chernobylite“ und mehr.

“So kurz vor dem Start der PC-Version freuen wir uns riesig, den Konsolen-Release von Chernobylite im September bekanntgeben zu können“, so Piotr Żygadło, CEO von All in! Games. „Es war eine großartige Erfahrung, zusammen mit Perp Games an unserem ersten simultanen physischen Release zu arbeiten, und es ist ein gigantischer Meilenstein für All in! Games. Wir sind zuversichtlich, dass Chernobylite eins der aufregendsten Indie-Games 2021 werden wird und werden weiterhin unser ganzes Herzblut hineinstecken.“

„Es macht mich stolz, wie Chernobylite sich vom ursprünglichen Konzept einer interaktiven VR-Dokumentation zu einem ausgewachsenen Videospiel entwickelt hat, das bald auf verschiedenen Plattformen erhältlich sein wird.“, berichtet Wojciech Pazdur, Entwicklungsleiter bei The Farm 51. „Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die schaurig-schöne Nachbildung der echten Sperrzone von Tschernobyl erkunden.“

„Chernobylite“ befindet sich derzeit in der Early Access-Phase für PC. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung