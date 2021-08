Glitchpunk – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Das Town-Down-Cyberpunk-Actionspiel „Glitchpunk“ ist ab sofort als Early Access-Version auf Steam erhältlich. Das Spiel stammt von Entwickler Dark Lord und Publisher Daedalic Entertainment und bietet eine neon-getränkte Welt voller Gangs und Kulte. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle einer Androidin mit Fehlfunktion, die es ihr erlaubt, sich gegen ihre Programmierung aufzulehnen und sich mit den tyrannischen Regierungen und Mega-Unternehmen der dystopischen nahen Zukunft anzulegen.

Sie versucht, ihren eigenen Weg in verschiedenen Städten zu gehen, die vor mit Drogen vollgepumpter Gangs, aggressiver Polizei und unverantwortlichen Fahrern, die jede Mission unberechenbar machen, nur so wimmeln. Sie stiehlt Autos, führt ihre Gegner auf verrückte Verfolgungsjagden und kämpft mit einer Auswahl an Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Ihren Körper kann sie mit verschiedenen Technologien ausrüsten, die es ihr erlauben, ihre Umgebung zu manipulieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Hier findet ihr “Glitchpunk” auf Steam: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung