Dolmen – Trailer rückt die Story in den Mittelpunkt

Das Action-RPG “Dolmen” hat einen neuen Trailer erhalten. Publisher Prime Matter und Entwickler Massive Work Studio schneiden kurz die Geschichte mit dem bewegten Bildmaterial an.

Die Geschichte von “Dolmen” versetzt euch in eine feindselige außerirdische Welt, die als Revion Prime bekannt ist. In der Bergbaustation ist ein interdimensionaler Riss aufgetaucht und die Auswirkungen dieser Katastrophe müssen eingedämmt werden. Bislang weiß niemand, ob es sich um einen Angriff, einen Unfall oder um ein Naturphänomen handelt. Eure Aufgabe ist es, Proben eines Kristalls mit einzigartigen Eigenschaften zurückzubringen. Diese sogenannten “Dolmen” können eine Verbindung zwischen mehreren Realitäten herstellen und sollen so die Weltraumforschung revolutionieren und die bekannte Welt für immer verändern.

Die Welt von „Dolmen“ wurde von HP Lovecraft und moderner Popkultur beeinflusst. Als Spieler stellt man sich bösartigen Bossen und versucht in einer feindlichen Umgebung zu überleben. Erscheinen wird das Spiel im Laufe des nächsten Jahres für Xbox- und PlayStation-Konsolen. Des Weiteren erscheint “Dolmen” in digitaler Form für den PC.

Quelle: Prime Matter