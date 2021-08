Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – April O’Neil im Gameplay-Trailer

Publisher Dotemu und Entwicklerstudio Tribute Games präsentierten heute einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden 2D-Brawler “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”. Der neue Trailer präsentiert euch nicht nur die bekannten Turtles, sondern auch April O’Neil als spielbaren Charakter, die gegen den Foot Clan kämpft.

„TMNT: Shredder’s Revenge“ ist von dem Design der 1987er “Turtles” inspiriert und ist in einem Pixel-Art-Stil gehalten. In dem neuen Abenteuer müssen sich die pizzaliebendsten Ninjas erneut gegen Schredder, Kang sowie Bebop und Rocksteady stellen. Es erwarten euch bekannte Schauplatze wie die Kanalisation, New York City und die Dimension X.

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge” erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PC und Nintendo Switch.

