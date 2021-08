Dying Light 2: Stay Human – Episode 3 von „Dying 2 Know“

Im Rahmen der gamescom 2021 präsentierte das Team von Techland nicht nur einen Gameplay-Trailer von „Dying Light 2: Stay Human“ (siehe hier), sondern auch eine neue Episode der Webserie „Dying 2 Know“. Diese Episode wird von Lead Game Designer Tymon Smektała moderiert und verrät eine Reihe von Details über das Parkour und Kampfsystem.

Unter anderem wird die Fortbewegung in der Stadt beleuchtet, die durch komplexen Parkour-Mechaniken und realistischer Motion-Capture-Animationen sehr dynamisch sein soll. Die Spieler erhalten außerdem einen Einblick in das Kampfsystem, welches ein wesentlicher Bestandteil von „Dying Light 2 Stay Human“ ist, und welches es erlaubt, Parkour-Moves in die Kämpfe zu integrieren.

Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden (siehe hier). Es gibt zwei physische Versionen: Standard und Deluxe, sowie drei digitale Versionen: Standard, Deluxe und Ultimate. Alle Vorbestellungen enthalten ein exklusives digitales Reload-Paket, das ein einzigartiges Outfit, eine Waffe und einen Gleitschirm-Skin enthält.

„Dying Light 2: Stay Human“ erscheint am 7. Dezember 2021 für PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung