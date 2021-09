Call of Duty: Vanguard – Informationen zur Beta-Phase

Nach der Alpha-Phase wird kommendes Wochenende zeit für die Beta-Phase des First-Person-Shooters „Call of Duty: Vanguard“. Activision und Entwicklerstudio Sledgehammer Games laden PC-, Xbox- und PlayStation-Spieler zur Teilnahme an der Beta-Phase ein, die in den kommenden Wochen stattfindet. Hier die Übersicht:

1. Wochenende – Playstation Exklusiv 10.-13. September (für Playstation-Vorbesteller)

2. Wochenende – Crossplay Beta 16.-17. September (für Xbox- und Battle.net-Vorbesteller │ Playstation Open Beta) 18.-20. September (Open Beta für alle Plattformen)



Des Weiteren folgt heute Abend um 19 Uhr die Vorstellung des Multiplayer-Modus. Dies findet im Form eines Live-Streams auf dem offiziellen YouTube-Kanal statt (siehe hier).

Der neuste Teil der First-Person-Shooter-Reihe wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein und am 5. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC (Battle.net) erscheinen. Die Homepage von “Call of Duty” findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung