Surviving Mars – Launch-Trailer von „Below & Beyond“ 

„Surviving Mars – Below & Beyond“ ist die neue Erweiterung für den Sci-Fi-City-Builder und erscheint heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Paradox Interactive und Entwicklerstudio Abstraction bieten das Addon für 19,99 Euro (UVP) auf den entsprechenden Plattformen an. Weitere Informationen über die Erweiterung findet ihr hier bei uns: KLICK!

„Wir haben eine der hilfsbereitesten und kreativsten Communities der Spielebranche. Daher wissen wir, dass unsere Spieler die erweiterten Funktionen nutzen und uns mit ihrem Einfallsreichtum beeindrucken werden“, so Magnus Lysell, Produktmanager für Surviving Mars bei Paradox Interactive. „Wir geben unseren Spielern die Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um Herausforderungen zu meistern und ihre Geschichte zu gestalten. Mit Below & Beyond haben wir den Spielern viele neue Handlungsmöglichkeiten gegeben und ich bin sicher, dass sie unglaubliche Kolonien erschaffen werden.“

Zusammen mit „Below & Beyond“ wird das „Mars Lifestyle Radio Pack“ erscheinen. Das Paket enthält 16 Musiktitel von vier verschiedenen Künstlern und insgesamt 70 Minuten chillige Musik. Das „Mars Lifestyle Radio Pack“ wird für 3,99 Euro (UVP) kosten.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung