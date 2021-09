Potion Tycoon – Management-Simulation für PC angekündigt

Vor kurzem haben Publisher Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Snowhound Games die magievolle Management-Simulation „Potion Tycoon“ für PC angekündigt. Das Spiel soll Anfang 2022 in die Early Access-Phase auf Steam gehen.

In der handgezeichneten 2D-Welt des Spiels eröffnet ihr euren eigenen Laden. Es ist kein gewöhnlicher Laden. Wie der Name des Spiels schon verrät, spezialisiert ihr euch auf Zaubertränke. Bei dem Verkauf bleibt es aber nicht, es gilt eine eigene Tränke-Manufaktur zu errichten. Um an die Spitze der Tränke-Manufakturen zur kommen, gilt es alle Bereiche der Zaubertrank-Kunst zu managen.

Es wird mit verschiedenen Rezepten wie Heilungs- oder Beschwörungs-Tränken experimentiert, um Ressourcen gefeilscht oder eigene magische Pflanzen und Pilze angebaut, und die Produktion optimiert. Neue Mitarbeiter wollen eingestellt und neue Maschinen und Tränke erforscht werden, um das Unternehmen immer weiter auszubauen. Sobald eine große, professionelle Tränke-Brauerei aufgebaut ist, kann dem wuseligen Arbeitsablauf entspannt zugeschaut werden.

Neue Möbel helfen, den Verkaufsraum aufzuhübschen und die Kunden mit den exklusivsten Elixieren zu begeistern. Ein hochqualitativer Laden zieht auch mehr VIPs an, deren Spezialaufträge das Geschäft boomen lassen. Wenn man ihren Aufträgen jedoch nicht nachkommt, können sie auch den Ruf der Firma ruinieren.

Hier findet ihr „Potion Tycoon“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung