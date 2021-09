Marvel’s Guardians of the Galaxy – Story-Trailer

Im Juni 2021 kündigten Eidos-Montréal und Square Enix das Third-Person-Action-Adventure „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ an (siehe hier). Gestern wurde im Rahmen des PlayStation Showcase 2021 ein neuer Trailer gezeigt, der nicht nur weitere Szenen aus dem Spiel zeigt, sondern auch mit der neusten Single der Band Star-Lord unterlegt ist.

Der Fokus des neuen Trailer ist aber die Geschichte des Spiels. Sie spielt nach einem epischen Konflikt, der als Galaktischer Krieg bekannt ist, und lädt Fans dazu ein, in Peter Quills Jetstiefel zu schlüpfen und seine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Außenseitern anzuführen. Dabei begeben sie sich auf die Suche nach Ruhm, Reichtum und einem Ausweg aus dem Dilemma, in das sie schon wieder geraten sind.

Im Trailer führt der Große Einiger Raker Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket und Groot zur Universellen Kirche der Wahrheit, wo die Guardians Zeugen eines kultischen Rituals zu Füßen der geheimnisvollen Matriarchin werden. Der Große Einiger Raker behauptet, die Matriarchin wolle eine Wahrheit mit ihnen teilen – und diese könne angeblich jedes Leid und allen Schmerz beenden.

Wie bei den Guardians üblich, läuft alles spektakulär aus dem Ruder und sie schaffen es irgendwie, von der halben Galaxie verfolgt zu werden. Die Guardians müssen etwas unternehmen und sich beweisen, um die Galaxie zu retten. Im Trailer treten außerdem Charaktere wie der Xanda-Worldmind sowie der telepathische, russische Weltraumhund namens Cosmo auf.

Die angesprochene Single stammt von der Band Star-Lord und trägt den Titel „Space Riders (With no Names)“. Im Universum von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ist Star-Lord Peter Quills Lieblingsrockband, und er hat sich sogar nach ihr benannt. Die Single ist in digitalen Musik-Stores erhältlich.

“Marvel’s Guardians of the Galaxy” erscheint am 26. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung