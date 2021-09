Tiny Tinas Wonderlands – Release-Termin und Gameplay-Trailer

Im Rahmen des PlayStation Showcase 2021 verrieten 2K und Entwickler Gearbox Entertainment nicht nur den Release-Termin des Fantasy-Looter-Shooters „Tiny Tinas Wonderlands“, sondern präsentierten auch einen neuen Trailer. Dieser bietet jede Menge Waffen, Action, Monster und noch mehr Waffen. Gleichzeitig gibt es erste Einblicke in das Gameplay mit den neuen Mechaniken. Spieler können das abgedrehte Abenteuer entweder allein oder via Online-Multiplayer oder lokalen Splitscreen mit bis zu drei weiteren Spielern erleben.

In dem Spiel stehen der eigenwillige Captain Valentine (im Englischen gesprochen von Andy Samberg), der regelversessene Roboter Frette (Wanda Sykes) und die beliebte Bombenschleuder Tiny Tina (Ashly Burch) an der Seite der Spiele. Tiny bestimmt die Regeln und verändert die Welt nach Lust und Laune. Bei ihrer Quest, um den Dragon Lord (Will Arnett) zu besiegen, begegnen die Spieler einer Reihe von markanten Charakteren, wie dem Bardbaren mit seiner Laute und ihrer eigenen Faustschlag-Fee.

„Tiny Tinas Wonderlands“ erscheint am 25. März 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. Die Veröffentlichung der PC-Version erfolgt zuerst exklusiv im EGS. Im Verlauf von 2022 soll der Shooter auch in anderen digitalen Distributionsplattformen verfügbar werden. Vorbesteller erhalten auf allen Start-Plattformen das Goldene-Rüstung-Pack.

Die Homepage von „Tiny Tinas Wonderlands“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung