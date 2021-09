Deathloop – Launch-Trailer zum PC- und PS5-Release

Arkane Lyon, das Entwicklerstudio hinter der „Dishonord“-Reihe, veröffentlicht heute das First-Person-Actionspiel „Deathloop“. Ihr neustes Werk erscheint für PC und PlayStation 5 und schickt die Spieler in ein Mordpuzzle. Zur Veröffentlichung gibt es den passenden Launch-Trailer.

Spieler übernehmen die Rolle von Colt. Dieser leidet nicht nur unter Amnesie, sondern ist dabei auch noch auf der Insel Blackreef in einer Zeitschleife, einem sogenannten Timeloop, gefangen. Die Spieler müssen Hinweise finden und die Puzzlestücke zusammensetzen, um acht Ziele, die „Visionäre“, innerhalb eines Tages auszuschalten und so den Timeloop zu brechen. Alternativ können Spiele im Multiplayer-Modus des Spiels auch als Julianna – einer rivalisierenden Assassinin, die Colts Erzfeindin ist – versuchen, den Timeloop zu beschützen.

„Im Namen des gesamten DEATHLOOP-Teams bei Arkane Lyon und Bethesda wünsche ich allen da draußen viel Spaß mit dem Spiel. Wir hoffen, dass die Spieler all die Liebe, die wir in DEATHLOOP gesteckt haben, erwidern werden,“ so Dinga Bakaba, Game Director von DEATHLOOP. „DEATHLOOP ist etwas ganz Neues von Arkane Lyon und wir haben mit viel Hingabe daran gearbeitet, ein einzigartiges und denkwürdiges Spielerlebnis zu erschaffen.“

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung