Chorus – Release-Termin, 101-Trailer und weitere Informationen

Das Team von Deep Silver hat jetzt zusammen mit Entwicklerstudio DS Fishlabs den Release-Termin des Dark-Space-Combat-Shooters „Chorus“ bekanntgegeben. Hinzu gibt es einen neuen Trailer, der uns in die Geschichte und die Spielmechanik einführt.

„Chorus“ wird am 3. Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Amazon Luna und PC (Steam und EGS) erscheinen. Vorbesteller erhalten das Skin-Set der Ältesten-Rüstung als Bonus. Die gold- und violett-farbene Rüstung, die nur den höchsten Mitgliedern des Zirkels vorbehalten ist, erinnert an die militärische Vergangenheit von Nara. Dieses Kosmetikpaket kann auf Forsaken sowie auf alle drei Startwaffen angewendet werden: die Gatling Gun, den Missile Launcher und die Laserkanone.

In den Spieler übernimmt ihr die Rolle der Pratoginstin Nara. Das flüchtige Piloten-Ass ist auf der Suche nach der Vernichtung des dunklen Kults, der sie erschaffen hat. Auf dem Weg dorthin muss sie sich ihrer verfolgten Vergangenheit stellen. Zusammen mit ihrem empfindungsfähigen Starfighter Forsaken erkundet sie uralte Tempel, nimmt an Schwerelosigkeitskämpfen teil und kämpft, um die Widerstandskräfte gegen den Kult (bekannt als der Zirkel) und seinen Anführer, den Großen Propheten, zu vereinen.

Offizielle Features von “Chorus”

Ein unvergleichliches Einzelspieler-Erlebnis

Spiele als dualer Protagonist: Nara und ihr empfindsamer KI-Begleiter und Starfigter Forsaken, auf einer Reise der Wiedergutmachung

Erlebe actiongeladenes Gameplay, das den Geist eines klassischen Weltraum-Shooters entwickelt

Kämpfe und vereine zugleich die Rebellen im Kampf gegen den Circle und ihren geheimnisvollen Anführer, den dunklen Propheten

Kämpfe gegen Horden an gegnerischen Starfightern, riesige Kampfschiffe und unbekannten Dingen aus der Leere des Raums.

Benutze mächtige, zerstörerische Waffen und faszinierende Fähigkeiten in der Schwerelosigkeit

Erkunde ein dunkles neues Sci-Fi-Universum, vollgepackt mit Geheimnissen und spannenden Konflikten

Genieße atemberaubende NextGen-Grafik in 4k – in allen Details

Entwickelt um die gen-9-Hardware voll auszuschöpfen: Ray-Traced-Reflektionen 4k-Auflösung mit 60fps Brillante Zerstörungseffekte Hochqualitative Volumetrics Unglaubliche Umwelt-Effekte



Die Homepage von “Chorus” findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung