Diablo II: Resurrected – Neuauflage des Action-RPG erschienen

Mit „Diablo II: Resurrected“ veröffentlicht Blizzard heute die überarbeitete Version eines der bekanntesten Action-RPG-Klassikers. „Diablo 2: Resurrected“ umfasst nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterung „Lord of Destruction“. Hinzu kommen neue Features und Verbesserungen.

Unter anderem unterstützt das Spiel eine Auflösung von bis zu 4K. Passend wurde das gesamte Spiel grafisch komplett überarbeitet. Hinzu kommt ein vollständig überarbeiteter 7.1 Dolby Surround-Sound. Des Weiteren gibt es eine Reihe an Zugänglichkeitsoptionen. Diese erlauben es die Spielerfahrung anzupassen, ohne das klassische Gameplay zu beeinträchtigen. Die Verbesserungen in Sachen Zugänglichkeit enthalten unter anderem:

Controllerunterstützung auf allen Plattformen

Anpassung der Schriftgröße, Farbenblindheitsmodus und Lesbarkeitsoptionen

Emote-Menü für schnellere Kommunikation

Anpassung der Lautstärke über verschiedene Audiokanäle

automatisches Aufsammeln von Gold

größere, gemeinsame Beutetruhe

vielfältige Tastenbelegungsoptionen, inklusive belegbarem „Interagieren“-Hotkey für Controller und mehr

„Diablo II: Resurrected eröffnet einer ganz neuen Spielerschaft eines unserer meistgeliebten Spiele“, so Jen Oneal, Co-Leader von Blizzard Entertainment. „Es war eine Ehre für Vicarious Visions, sich Blizzard anzuschließen und diesem Klassiker neues Leben einzuhauchen. Alle Beteiligten wollten den Spielern gerecht werden und ich bin wahnsinnig stolz auf das, was das Team erreicht hat.“

„Diablo II: Resurrected“ wurde von Blizzard Entertainment und dem internen Studio Vicarious Visions entwickelt und erscheint via Battle.net auf PC sowie auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, und Nintendo Switch. Mit plattformübergreifendem Fortschritt können sich Spieler von sämtlichen Endgeräten aus, für die das Spiel erworben haben, mit ihrem Battle.net-Account einloggen und haben so Zugriff auf ihre Charaktere und Beute.

Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung