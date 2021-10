The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Die Charaktere des Spiels stellen sich vor

Mit einem neuen Trailer stellen uns Entwickler Supermassive Games und Publisher Bandai Namco die Charaktere des kommenden Horrorspiels „The Dark Pictures Anthology: House of Ashes“ vor.

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt eine Spezialeinheit, die im Jahre 2003, gegen Ende des Irakkrieges, in ein Feuergefecht mit irakischen Streitkräften geraten. Der Beschuss löst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen, wo furchterregende Monster auf sie warten. Die Hauptcharaktere sind Rachel King, Jason Kolchek, Nick Kay, Eric King und Salim Othman, die um das Überleben kämpfen.

„House of Ashes“ ist der neuste Teil der „The Dark Pictures Anthology“-Serie, der ebenfalls wieder eine Eigenständige Geschichte bietet. Die Veröffentlichung erfolgt am 22. Oktober 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Quelle: Bandai Namco