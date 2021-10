Disciples: Liberation – Entwicklervideo zeigt mehr vom Spiel

In einer Woche werden Kalypso Media und Entwickler Firma Studio das Dark Fantasy Strategie-RPG „Disciples: Liberation“ für PC und Konsolen veröffentlichen. In dem aktuellen Entwicklervideo bekommen wir einen Rundumblick. Um sich selbst einen Eindruck vom Spiel und dessen rundenbasierten Kämpfen zu verschaffen, gibt es weiterhin eine Demo-Version auf Steam (siehe hier).

Studio Creative Director Louis Lamarche enthüllt im Video unter anderem Avyannas Widersacherin Katanira, die Anführerin des Schleiers, und einen ersten Blick in das „Queen’s Nest“. Außerdem gibt weitere Informationen über einen der insgesamt 9 Gefährten: Bagthal, von Dämonen gefangen gehalten und versklavt, stellt er sich gegen Bethrezen und seine Unterdrücker und kämpft an Avyannas Seite gegen die Sklaverei in Nevendaar.

„Disciples: Liberation“ erscheint am 21. Oktober 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 und soll mehr als 80 Stunden Spielzeit bieten. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

