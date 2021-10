Sphere – Flying Cities – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Assemble Entertainment und der in Hannover ansässige Entwickler Hexagon Sphere Games schicken heute den Sci-Fi-Survival-City-Builder „Sphere – Flying Cities“ in die Early Access-Phase auf Steam. In „Sphere – Flying Cities“ erwartet euch eine Mischung aus Strategie-, Simulations- und Survival-Elemente. Ihr übernehmt das Kommando über eine fliegende Stadt in einem post-apokalyptischen Sci-Fi-Szenario.

In dem Szenario wurde der Mond von einem massiven Asteroiden vollkommen zerstört. Die riesigen Mondbrocken prasselten auf die Erde und den Menschen blieb keine Chance zu fliehen. Diese Katastrophe machte die Erdoberfläche unbewohnbar und das Ökosystem des Planeten brach zusammen. Angesichts der völligen Vernichtung allen Lebens ergriffen die Überlebenden ihre letzte Chance zur Rettung der Menschheit: Ein riskantes wissenschaftliches Projekt, die Anti-Schwerkraft-Technologie, mit dessen Hilfe die erste fliegende Stadt als ultimative Bastion der menschlichen Rasse emporsteigt.

Als Kommandeur gilt es sich um das Wohl der Stadt und dessen Einwohner zu kümmern. Damit liegt das Schicksal der letzten Reste der Menschheit in eure Hand. Es gilt eine blühende Metropole zu errichten und sie mit einem ausdehnenden Deflektor-Schild zu schützen. Gleichzeitig navigiert ihr die Stadt durch die obere Atmosphäre, um neue Ressourcen zu ernten und nach gestrandeten Überlebenden zu suchen.

Um die Stadt auszubauen und zu Verbessern gibt es die Möglichkeit neue Technologien zu erforschen. Mit dessen Hilfe wird man sich auch um das Wohlbefinden und die Grundbedürfnisse der Bevölkerung kümmern können.

Das Spiel ist als Standard Edition für 17,99 Euro (UVP) erhältlich. Hinzu gibt es eine „Save The World“-Edition für 27,99 Euro (UVP), welche die Klimaschutzorganisation Atmosfair (siehe hier) mit jeder verkauften Edition unterstützt. Die „Save The World“-Edition beinhaltet zusätzlich ein Mini-Artbook und kosmetische Inhalte, wie einzigartige Gebäude-Skins, die Spieler während der Early Access-Phase erhalten.

Hier findet ihr „Sphere – Flying Cities“ auf Steam: KLICK! Die Homepage gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung