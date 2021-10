Serious Sam 4 – Laced Records kündigt eine Vinyl des Soundtracks an

Laced Recods kündigte am heutigen Donnerstag eine neue Vinyl-Auflage zum Soundtrack des Shooters „Serious Sam 4“ an, das vom Entwickler Croteam stammt. Die kommende Vinyl unterscheidet sich ein wenig von der Pressung, die es in der Collector’s Edition zu finden ist, die exklusiv über Special Reserve Games vertrieben wird.

Die Musikstücke von „Serious Sam 4“ wurden von Damjan Mravunac komponiert, der auch an der Musik der Vorgänger arbeitete. Auch ein paar Gäste konnte Mravunac während der Produktion der Songs für sich gewinnen. So ist nicht nur „Nine Inch Nails“-Gitarrist Robin Finck im Song „Hero Too“ mit dabei, sondern auch die kroatische Heavy Metal-Band „Undercode“, die bei den Tracks „Dominate the Battlefield“, „Foreverwar“ und „Panopticon“ mitwirkt.

Die Vinyl aus dem Hause Laced Records umfasst 19 Musikstücke. Gepresst werden sie auf zwei 180g schweren Vinyl, die im transparentem Gelb erscheinen. Die limitierte Auflage wird dabei direkt über den hauseigenen Store von Laced Records vertrieben und steht ab sofort zur Vorbestellung bereit. Der Release erfolgt voraussichtlich im Mai 2022.

Quelle: Laced Records