F1 2021 – Strecken-Update „Jeddah“ verfügbar

„Jeddah“ ist das letzte Strecken-Update für das Rennspiel „F1 2021“ und fügt die in Saudi Arabien liegende Rennstrecke Jeddah Corniche Circuit hinzu. Die Originalstrecke wird in zwei Wochen erstmals die Formula 1 begrüßen und bietet das längste und schnellste Straßenrennen des Kalenders, bei dem Spitzengeschwindigkeiten von über 250 km/h erwartet werden.

„Unsere Spieler:innen lieben neue Strecken und Jeddah ist etwas ganz Besonderes, da das Debüt im Spiel stattfindet, bevor die Fahrer im Dezember in Saudi-Arabien an den Start gehen“, so Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. „Jeddah hat mit langen Geraden und vielen Gelegenheiten fürs Überholen das Potenzial, eine der spannendsten Strecken des Kalenders zu werden. Das Studio hat im Vorfeld der Einweihung bereits ganze Arbeit geleistet und diese unglaubliche Strecke nachgebaut.“

Die Rennsimulation „F1 2021“ ist auf Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns (siehe hier) und auf der Homepage des Spiels: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung