The King of Fighters XV – Offene Beta auf PS4 und PS5

Kommendes Wochenende findet eine offene Beta-Phase von „The King of Fighters XV“ auf PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Vom 20. November ab 4:00 Uhr bis zum 22. November 2021 um 15:59 Uhr können Spieler an der Beta-Phase teilnehmen.

Die Beta bietet unter anderem Crossplay-Optionen zwischen beiden Konsolen, Offline-Modi (Versus, Training und Tutorial) sowie Online-Modi (Casual Match und Room Match). Dafür wird kein PS-Plus-Abonnement benötigt. Außerdem sind folgenden Charaktere spielbar:

Dolores

Shun’ei

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Yashiro Nanakase

Shermie

Chris

„The King of Fighters XV“ wird von SNK Corporation entwickelt und erscheint am 17. Februar 2022 für PC (Steam und EGS), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Homepage von “KOF XV” findet ihr hier: KLICK! Mehr Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung