ITORAH – Neuer Trailer kündigt Release im Frühjahr 2022 an

Der im Juni 2021 angekündigte Action-Plattformer entsteht derzeit beim deutschen Entwicklerstudio Grimbar Tales für PC. Das Entwicklerteam hat jetzt zusammen mit Publisher Assemble Entertainment bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung im Frühjahr 2022 erfolgen soll.

Das Spiel ist bereits für 19,99 Euro (UVP) als Standard Edition vorbestellbar. Zudem gibt es für 29,99 Euro (UVP) die „Save the World“-Edition, die den offiziellen Soundtrack und das Artbook beinhaltet. Assemble Entertainment spendet 10% des Erlöses jeder verkauften „Save the World“-Edition an Survival International zur Unterstützung der indigenen Völker rund um den Globus. Die Webseite von Survival International findet ihr hier: KLICK!

Des Weiteren wurde ein neuer Trailer präsentiert. Dort stellt Artur Bäcker, Creative Director bei Grimbart Tales, die lebendige Welt in „ITORAH“ vor und erzählt von der Inspiration zur ergreifenden Geschichte rund um die Protagonistin. Die Gameplay-Mechaniken sind im „Easy To Learn, Hard to Master“-Stil konzipiert. Wenn die Protagonistin sich nicht gerade ihren Weg durch die Landschaft hackt, muss sie ihre Sprung- und Ausweichfähigkeiten nutzen, um knifflige Rätsel und herausfordernde Platforming-Abschnitte zu bewältigen.

„ITORAH“ erscheint via Steam (siehe hier). Ein paar weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung