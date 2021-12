XEL – Gameplay-Szenen aus der Pre-Alpha

„XEL“ ist ein 3D-Action-Adventure, welches im August 2021 von Assemble Entertainment und dem in Hamburg ansässigen Entwicklerstudio TinyRoar angekündigt wurde. Der vor kurzem veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt Szenen aus der Pre-Alpha und ist mit Kommentaren vom Chefentwickler Maurice Hagelstein unterlegt.

In „XEL“ erkundet man als Spieler eine malerische und lebendige Oberwelt und herausfordernde Dungeons in einem klassischen Top-Down-3D-Action-Adventure-Format. Die Geschichte dreht sich um die Protagonistin Reid. Sie hat auf einer geheimnisvollen Welt Schiffbruch erlitten, ohne sich an ihr früheres Leben erinnern zu können. Spieler begleiten Reid auf ihrem Weg, um dem Geheimnis dieser bizarren Welt voller Rätsel auf den Grund zu gehen.

Während des Abenteuers trifft Protagonistin Reid auf verschiedene Charaktere, kämpft sich durch Roboterscharen und macht sich eine ganze Reihe von Waffen, Gegenständen, Gadgets und Moves zunutze – von denen können ihr sogar einige dabei helfen, durch Raum und Zeit zu springen.

„XEL“ soll im Sommer 2022 für PC und Nintendo Switch erscheinen. Eine Version für Xbox One, Xbox Series X/S sowie PlayStation 4 und PlayStation 5 soll danach folgen. Genauere Angaben gab es noch keine. Hier findet ihr „XEL“ bereits auf Steam: KLICK!

Hier ein paar weitere Trailer mit Entwicklerkommentar:

Quelle: Pressemitteilung