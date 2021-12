Hot Wheels Unleashed – Trailer zur „Batman“-Erweiterung

Der Arcade-Racer „Hot Wheels Unleashed“ hat mit der „Batman“-Erweiterung neue Inhalte bekommen. Entwicklerstudio Milestone hat unter anderem neue Career-Map kreiert, die von Batmans Heimatstadt Gotham inspiriert ist. Hinzu kommt mit der neuen Umgebung „Batcave“ viele neue Tracks.

Natürlich dürfen in einem Rennspiels-DLC keine neue Fahrzeuge fehlen. So gibt es die folgenden fünf thematisch passende Fahrzeuge: The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth und The Joker GT. Die neuen Fahrzeuge können dann auch direkt mit dem neuen Track-Builder-Modul, dem Joker Funhouse Split und vielen weiteren Gegenständen aus dem Batman-Universum ausprobiert werden.

Die „Batman“-Erweiterung ist im Hot Wheels Pass Vol. 1 enthalten oder kann ab sofort separat für 14,99 Euro (UVP) erworben werden. Einen kleinen Vorgeschmack liefert ein Trailer. Das Rennspiel selbst ist für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam und EGS) erhältlich. Die offizielle Homepage findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung