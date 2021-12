This Is the President – Release-Trailer tritt das Amt an

THQ Nordic und Entwicklerstudio SuperPAC veröffentlichen heute den satirischen Polit-Thriller „This Is the President“ für PC. Als neu gewählter Präsident mit einer zwielichtigen Vergangenheit liegt es an den Spielern, die Macht so zu nutzen, dass ihre früheren Verbrechen unbestraft bleiben – auch wenn du so das Land ins völlige Chaos stürzt.

Grenzkonflikte? Klimapolitik? Die Großindustrie regulieren? Atomare Abrüstung? Aufruhr in Großstädten? Es stehen unterschiedlichste präsidiale Dekrete zur Wahl, mit denen man sicherstellen kann, genau so lange an der Macht zu bleiben, bis der 28. Verfassungszusatz ratifiziert ist und man lebenslange Immunität vor Strafverfolgung genießt.

Hier gibt es „This Is the President“ auf Steam: KLICK!

