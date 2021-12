Senua’s Saga: Hellblade II – Atmosphärisches Gameplay-Video

Nach der Ankündigung 2019 ist es ein wenig Still um „Senua’s Saga: Hellblade II“ geworden. Zur Freude der Fans gibt es jetzt neues Material in Form des ersten Gameplay-Videos. In dem Video sieht man Protagonistin Senua, wie sie einen Angriff anführt. Neben der düsteren Kulisse und kurzen Einspieler des Soundtracks, der von der Nordic-Ritual-Folk-Band „Heilung“ stammt, sind auch die aus dem Vorgänger bekannten Stimmen zu hören, von denen Senua geplagt wird.

Senua leidet an einer psychotischen Störungen, die schon im Vorgänger „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ im Mittelpunkt stand. Der Vorgänger ist nicht nur einer der wenigen Titel, die sich ernsthaft mit psychischen Krankheiten beschäftigt, sondern auch die von Ninja Theory entwickelte Real-Time Motion Capture-Technologie nutzt. Diese Technologie wurde zusammen mit Epic Games und deren Unreal Engine entwickelt und erlaubt es eine durch Schauspieler gespielte Szene in Echtzeit in der Engine darzustellen. In „Senua’s Saga: Hellblade II“ wird wieder Melina Jürgen die Rolle von Senua übernehmen, was sie bereits meisterlich im Vorgänger machte.

Entwicklerstudio Ninja Theory entwickelt „Senua’s Saga: Hellblade II“ derzeit für PC und Xbox Series X. Mehr über die „Hellblade“-Spiele und hier bei uns: KLICK! Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK!