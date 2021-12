Desperados III – Vinyl zum Soundtrack angekündigt

Black Screen Records und THQ Nordic kündigten heute eine Vinyl zum Soundtrack des Western-Echtzeittaktikspiels „Desperados III“ an, die ab sofort zum Vorbestellen bereitsteht. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im Februar 2022. Das Spiel, das von Mimimi Games entwickelt wurde, ist für den PC und für die Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony erhältlich.

Der Soundtrack von „Desperados III“ wurde von Filippo Beck Peccoz komponiert. Auch die musikalischen Klänge des Spiels „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ gehen auf sein Konto. Die kommende Vinyl (Red Translucent & Black Marbled) erscheint in einer limitierten Auflage und kommt wie gewohnt von Black Screen Records mit einem Gewicht von 180g daher. Der rund drei Stunden lange Soundtrack von „Desperados III“ wird jedoch nicht in voller Länge auf Vinyl gepresst, wie Black Screen Records bekannt gab. Dafür gibt es eine handverlesene Auswahl an Musikstücken.

Wie Eingangs erwähnt, lässt sich die Vinyl im Store von Black Screen Records vorbestellen. Das Sammlerstück schlägt mit 26 Euro zu Buche.

Quelle: Black Screen Records