Company of Heroes 3 – Entwicklervideo zur Kampagnenkarte

SEGA und Entwickler Relic Entertainment lassen die Spieler in dem Strategiespiel „Company of Heroes 3“ die Rolle eines Generals des Zweiten Weltkriegs übernehmen. Im Rahmen der dynamischen Kampagnenkarte haben die Spieler die Möglichkeit den Verlauf des alliierten Feldzugs in Italien – Tag für Tag, Schlacht für Schlacht, zu bestimmen.

Aus der Vogelperspektive gilt Entscheidungen zu treffen, die sich sowohl auf die taktischen Schlachtverläufe als auch auf den Verlauf des Krieges selbst auswirken. Neben der dynamischen Kampagnenkarte, die eine Art „Sandbox-Stil“-Gameplay biete, gibt es klassisches Echtzeitstrategie-Gameplay sowie neue Ressourcen und Mechanismen, wie z.B. Partisanen, Luft- und Seestreitkräfte.

„Company of Heroes 3“ wird von der Essence Engine angetrieben und soll 2022 für PC erscheinen. Die Homepage der Strategiereihe „CoH“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung