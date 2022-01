Infernax – Gameplay und ein Release-Termin

Mit einem neuen Trailer kündigen Publisher The Arcade Crew (The Last Spell, Young Souls) und Entwickler Berzerk Studio (Just Shapes & Beats) den Release-Termin des 8-Bit-Abenteuers „Infernax“ an. So erscheint das Spiel im nächsten Monat für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4. Auch neues Gameplay hält der aktuelle Trailer bereit.

Die Geschichte von „Infernax“ folgt Alcedor, einem berühmten Ritter, der entdeckt, dass sich eine unheilige Magie in seinem Land ausgebreitet hat, während er unpässlich war. Bewaffnet mit einem Streitkolben und einem Schild schwört Alcedor, die grotesken Bestien, die seine Heimat durchstreifen zu vernichten. Wie der Trailer unter diesen Zeilen zeigt, geht der Protagonist nicht zimperlich mit den Bestien um – deshalb besitzt das Video auch eine Altersbeschänkung.

„Infernax“ erscheint am 14. Februar 2022 für die oben genannten Plattformen.