Crusader Kings III – Release-Termin für Konsolen-Version

Das Grand-Strategy-Game „Crusader Kings III“ ist 2020 für PC erschienen. Die Teams von Paradox Interactive und Lab42 haben jetzt die 2021 angekündigte Konsolen-Version so weit fertiggestellt, dass sie den offiziellen Release-Termin verraten konnten. So erscheint das Strategie-Rollenspiel am 29. März 2022 für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das dynamische und sich ständig verändernde Gameplay von „Crusader Kings III“ wurde an die neue Umgebung angepasst und soll die einzigartigen Eigenschaften der Konsolen nutzen. Dazu gehören eine angepasste Benutzeroberfläche und ein Steuerungsschema, das speziell auf größere Bildschirme und Konsolen-Gamepads zugeschnitten wurde. Die völlig neue Steuerung soll es den Spielern ermöglichen, schnell und einfach durch die Menüs des Spiels zu navigieren – mit Hilfe von Triggern, Bumpern und schnellen Bewegungen des Analogsticks.

Die Konsolenversion von „CK3“ unterstützt auch Funktionen wie schnelle Ladezeiten für ein nahtloses Spielerlebnis sowie haptisches und adaptives Trigger-Controller-Feedback. Die Spieler können mit Quick Resume zwischen dem Spiel und anderen Anwendungen wie YouTube wechseln, wo sie ein Tutorial zur Niederschlagung eines Bauernaufstandes ansehen können.

PlayStation5-Nutzer werden die Stressmechanik des Spiels selbst erleben, da ihre DualSense-Controller physisch auf die Ereignisse im Spiel reagieren, während sie sich entfalten. Je mehr Stress ein Charakter angesammelt hat, desto mehr Widerstand wird zum Beispiel auf die adaptiven Auslöser des DualSense-Controllers angewendet. Das „Aktivitäten“-Feature und die Spielhilfe der PS5 bieten auch eine Plattform, um neue Spieler bei ihren ersten Schritten in der Welt von „Crusader Kings“ zu unterstützen.

Die Homepage von “Crusader Kings 3” findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung