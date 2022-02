Chernobylite – Release-Termin für Next-Gen-Version, PC-Enhanced-Edition und mehr

Das Sci-Fi-Survival-Horror-RPG „Chernobylite“ ist bereits für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. All in! Games und Entwicklerstudio The Farm 51 werden im April 2022 auch eine Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Die Next-Generation-Version erscheint am 21. April 2022. Die PS5-Version wird auch als Box-Version erhältlich sein. Gleichzeitig wird eine PC-Enhanced-Edition sowie der „Blaue Flammen“-DLC erscheinen.

„Gemessen an den Erfolgen des letzten Jahres, hat sich Chernobylite als eines der besten Indie-Spiele 2021 etabliert. Der Next-Gen-Release ist der logische nächste Schritt, den die Fans sehnsüchtig erwartet haben“, sagte Piotr Żygadło, CEO von All in! Games. „Wir sind stolz, denn dies wird die bisher größte visuelle Umgestaltung des Spiels und dank dem simultanen Release der Enhanced Edition für PC, werden die Spieler aller Plattformen ohne Zweifel profitieren“.

Die Besitzer des Spiels erhalten das Update für die Next-Gen-Version von „Chernobylite“ und die PC-Enhanced-Edition kostenlos. Beide Updates beinhalten Ray-Tracing. Dazu kommen zwei zusätzliche Grafikprofile: 4K (Dynamisch) mit 30 FPS und 1080p (Ultra-Details) mit 60 FPS. Für PS5 wird das Next-Gen-Update Funktionen für DualSense-Controller hinzufügen, wie z.B. fortschrittliche Vibration und Adaptive Trigger, sowie die Kompatibilität mit der Aktivitätskarten-Funktion von PlayStation.

Der DLC „Blaue Flammen“ ist der erst von vier geplanten Inhalten, die 2022 für alle Plattformen erscheinen soll. „Blaue Flammen“ beinhaltet das kostenlose Inhalts-Update „Erinnerungen an dich“, die neue Armbrust Stiller Assassine and ein kostenpflichtiges Kosmetikpaket. In „Erinnerungen an dich“ werden die Spieler durch neue Events und Sammelobjekte mehr über die schicksalhafte Hintergrundgeschichte von Tatyana und Igor erfahren.

Quelle: Pressemitteilung