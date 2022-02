Far Cry 6 – Launch-Trailer von DLC 3 „Joseph: Kollaps“

Seit gestern ist der DLC Jospeh: Kollaps“ für „Far Cry 6“ auf PC, Google Stadia, Amazon Luna sowie PlayStation- und Xbox-Konsolen verfügbar. Der DLC ist im Koop spielbar und mit dem Buddy Pass können Besitzer des DLCs einen weiteren „Far Cry 6“-Spieler auf der gleichen Plattform einladen, auch wenn die eingenladene Person den DLC nicht besitzt.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Joseph Seed, dem Bösewicht aus „Far Cry 5“. In einer verdrehten Version von Hope County, Montana wird es eine neue Erfahrung zu erleben geben, welche durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Mit einer Mischung aus Action und Storytelling bietet „Joseph: Kollaps“ die Möglichkeit, sich in Josephs gequälte Seele hineinzuversetzen und gegen seine ehemaligen Sektenanhängenden anzutreten, nachdem sein Glaube zusammengebrochen ist. Schließlich muss Joseph sich seinen Familienmitgliedern stellen, während er darum kämpft, seine inneren Dämonen zu besiegen.

Zum Release präsentierte Ubisoft folgenden Launch-Trailer. Weitere Informationen rund um “Far Cry 6” findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung