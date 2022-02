Triangle Strategy – Release-Termin, neue Demo und Trailer

Square Enix hat jetzt den offiziellen Release-Termin des strategischen Rollenspiels „Triangle Strategy“ verraten. So wird das Spiel am 4. März 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Wer jetzt schon einen Vorgeschmack haben möchte, der kann eine neue kostenlose Demo-Version herunterladen. Die Demo-Version dient als Prolog und umfasst die ersten drei Kapitel des Abenteuers. Zudem ist es möglich die Speicherdaten aus der Demo nach dem Kauf der Vollversion auf diese zu übertragen.

Protagonist des Spiels ist der junge Serenoa, der gemeinsam mit seinen Verbündeten in einen Konflikt zwischen drei Nationen verwickelt wird. Welches Schicksal die Spieler in diesem Kampf erwartet, wird nicht nur von ihren Entscheidungen bestimmt, sondern auch von ihrer Gesinnung.

In den rundenbasierten Kämpfen kann der richtige Angriffsort über Sieg oder Niederlage entscheiden. Positioniert Einheiten auf höher gelegenem Terrain, um eine höhere Angriffsreichweite und damit einen entscheidenden Vorteil zu sichern. Flankiert Gegner von zwei Seiten und greife dann mit einem kraftvollen Folgeangriff von hinten an. Auch elementare Kettenangriffe sind ein wichtiger Bestandteil des Kampfs. So könnt ihr mithilfe von Feuer eine Eisfläche zum Schmelzen bringen und sie dann mit einem Blitz unter Strom setzen.

