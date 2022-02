Road 96 – Xbox- und PlayStation-Version sollen im April erscheinen

Das story-getriebene Abenteuerspiel „Road 96“ soll im April 2022 für die Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony erscheinen. Bisher haben Ravenscourt und DigixArt das Spiel für PC und Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Einen genauen Termin für die Xbox- und PlayStation-Version gibt es aber noch nicht.

„Die Vorstellung, dass Konsolenspieler bald in der Lage sein werden, ihre ersten Schritte auf der emotionalen Reise in die Freiheit zu machen, ist wirklich aufregend,“ sagt Yoan Fanise, CEO & Creative Director bei DigixArt. “Road 96, das von den klassischen Road-Trip-Filmen aus den 90er Jahren inspiriert ist, schien wie geschaffen für diese Generation von Konsolen und ihren Besitzern. Lehnen Sie sich zurück und bereiten Sie sich auf einen Roadtrip wie keinen anderen vor“, fügte er hinzu.

In dem prozedural generierten Adventure findet ihr euch in einem Land wieder, das am Rande des Zusammenbruchs steht. Euer Ziel ist die Grenze des Landes zu erreichen, die Tausende von Kilometern entfernt liegt. Während der Fahrt über die namensgebende Straße „Road 96“, im heißen Sommer von 1996, gilt es dutzende Entscheidungen zu treffen, die unter anderem die Reisemöglichkeiten, Interaktionen mit Einwohnern und mehr betreffen. Hinzu kommt das Lösen von Rätseln. Je nachdem, ob ihr die Rätsel löst und welche Entscheidungen ihr trefft, wird mehr von den Geschichten und Geheimnissen der unruhigen Vergangenheit des Landes enthüllt.

Die offizielle Webseite zum Spiel könnt ihr hier findet: KLICK! Des Weiteren ist der Titel auch auf Steam (siehe hier) und auf Nintendo (siehe hier) zu finden.

Quelle: Pressemitteilung