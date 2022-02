The King of Fighters XV – Launch-Trailer zum Release

Ab heute ist die Digital Deluxe Edition von „The King of Fighters XV“ mit drei Tage Vorabzugang erhältlich. Diese Edition ist exklusiv für PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X/S verfügbar. Alle anderen Editionen erscheinen am 17. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S.

SNK Corporation bieten in „The King of Fighters XV“ das klassisches 3-gegen-3-Teamkampfsystem mit einem verbesserten MAX-Modus sowie den MAX-Modus (Quick), die neue RUSH-Funktion und eine Vielzahl an Special Moves. Dank Rollback-Netcode die Lags in Online-Matches reduziert werden, um einen reibungsloseren Spielablauf zu ermöglichen.

Insgesamt sind 39 Charaktere mit dabei. Darunter finden sich wiederauferstandene Fan-Lieblinge und jene, die bei den kommenden Ereignissen eine wichtige Rolle spielen werden. Darüber hinaus wird es bald noch zwei DLC-Teams mit jeweils drei Charakteren geben. Weitere Informationen über die kommenden DLCs gibt es hier bei uns: KLICK!

Die Homepage von “KOFXV” findet ihr hier: KLICK! Mehr Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung