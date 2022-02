Babylon’s Fall – Demo-Version erscheint nächste Woche für PlayStation

Das Team von Square Enix kündigte vor kurzem einem Demo-Version von „Babylon’s Fall“ für PlayStation 4 und PlayStation 5 an. Diese erscheint am 25. Februar 2022 und ist für die PS Plus-0Mitglieder ohne zusätzliche Kosten herunterladbar. Alle PlayStation Spieler, die keine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen und die Demo spielen möchten, erhalten über eine gesonderte Version Zugang, die kein PS Plus voraussetzt und für 25ct im PlayStation Store zum Download bereitsteht.

In der Demo warten der erste Bereich des Spiels, wo sich sowohl Einzelspieler-Inhalte als auch Crossplay-Koop für vier Spieler anspielen lassen. Alle Errungenschaften und der gesamte Fortschritt werden nach Release in die Vollversion des Spiels auf PlayStation-Konsolen übertragen.

Square Enix und Entwicklerstudio PlatinumGames Inc. veröffentlichen „Babylon’s Fall“ am 3. März 2022 für PC und die beiden PlayStation-Konsolen. Wer die Digitale Deluxe Edition vorbestellt, erhält Early Access auf die Vollversion am 28. Februar 2022. Square Enix kündigte ebenfalls an, dass alle Spieler den Premium-Battle-Pass in Season 1 gratis erhalten werden. Zudem steht auf Amazon.de (Aff-Link) eine Steelbook-Edition für PlayStation 5 zum Kauf bereit, die den gleichen Preis hat, wie die Standard Edition.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung