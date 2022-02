SILT – Demo-Version auf Steam verfügbar

Sold Out und Entwicklerstudio Spiral Circus lassen euch in „SILT“ die Rolle eines Tauchers übernehmen, der sich immer weiter hinab in die unbekannten Tiefen des Ozeans begibt. Die Vegetation dort hat bisweilen bizarre Formen angenommen, welche in einer zweidimensionale Schwarz-Weiß-Ästhetik gehalten ist, die aus der Fantasie des Künstlers Dr. Mead stammt.

Das atmosphärische Adventure lässt euch nicht nur längst vergessenen Geheimnissen entdecken, sondern es lauern auch gigantische, grotesk anmutende Monster in der Dunkelheit. Doch der Taucher ist ihnen nicht wehrlos ausgesetzt, denn er besitzt die Fähigkeit, andere Kreaturen in Besitz zu nehmen – mitunter sogar die Tiefsee-Ungeheuer selbst.

„SILT“ soll im Frühjahr 2022 für PC erscheinen. Aktuell gibt es eine kostenlose Demo-Version, die ihr auf Steam herunterladen könnt (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung