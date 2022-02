Elden Ring – Der offizielle Launch-Trailer

Am Freitag öffnet die Veröffentlichung von „Elden Ring“ die Tore in die Welt Zwischenland. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch dort erwartet, bieten Bandai Namco Europe und Entwicklerstudio FromSoftware im neuen Trailer. Dieser beinhaltet bisher noch nicht gezeigte Charaktere und Szenen. Spieler, die ohne „Spoiler“ das Spiel genießen wollen, sollten sich den Trailer daher nicht ansehen.

„Elden Ring“ erscheint am 25. Februar 2022 für PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Spiel bietet ein kostenloses PS5-Upgrade für alle Spieler, die die PlayStation-4-Version gekauft haben. Ebenfalls unterstützt der Titel Smart Delivery für Xbox, womit es möglich ist, das Spiel sowohl auf der Xbox One, als auch auf der Xbox Series X/S zu spielen, ohne es erneut kaufen zu müssen.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung