Gundam Evolution – Free-2-Play-Hero-Shooter angekündigt

Bandai Namco Europe will die Fans dieses Jahr nicht nur mit dem Action-RPG „SD Gundam Battle Alliance“ versorgen, sondern auch mit einem First Person-Free-to-Play-Hero-Shooter „Gundam Evolution“. Von Bandai Namco Online entwickelt, soll das Spiel noch dieses Jahr für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

In „Gundam Evolution“ bietet eine 6-gegen-6-Teamspiel-Dynamik mit spielbaren Mobile Suits aus dem gesamten Gundam-Multiversum. Jede spielbare Einheit verfügt über eine Kombination aus offensiven, defensiven und/oder unterstützenden Fähigkeiten, die man in den drei zielbasierten Spielmodi „Punkteeroberung“, „Beherrschung“ und „Zerstörung“ einsetzen kann.

Die Startliste der spielbaren Charaktere umfasst 12 Einheiten, darunter den klassischen RX-78-2 GUNDAM und den ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Zusätzliche Mobile Suits und anpassbare Gegenstände können auf zwei Arten freigeschaltet werden: Capital Points (CP), die durch das Spielen gesammelt werden, oder EVO Coins, die in der realen Welt erworben werden können. Spieler, die einen Season Pass kaufen, schalten im Laufe des Spiels weiteres kosmetisches Zubehör frei, darunter Skins für Mobile Shits, Waffenskins und Waffenanhänger.

Hier findet ihr das Spiel bereits auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung