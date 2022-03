Hard West 2 – Fortsetzung für PC angekündigt

Heute wurde mit „Hard West 2“ der Nachfolger des 2015 erschienenen rundenbasierten Strategiespiels „Hard West“ angekündigt. Good Shepherd Entertainment und Ice Code Game wollen die Fortsetzung noch dieses Jahr für PC auf den Markt bringen.

Die Geschichte ist in einer klassischen Westernwelt mit einer übernatürlichen Wendung angesiedelt, in der Legenden von einer sprichwörtlichen und schwer fassbaren Geisterbahn erzählen, die ein Kopfgeld auf Gold aussetzen soll. Doch als der erstklassige Trickbetrüger Gin Carter den Transport überfällt, entdeckt er, dass dieser „Geisterzug“ seinem Namen buchstäblich gerechnet wird. Nun muss Gin eine Gruppe seltsamer Gesetzloser anführen und den Teufel durch ein von der Dunkelheit heimgesuchtes Land jagen – wobei er sowohl gegen lebende als auch gegen untote Mächte kämpfen muss.

Die weitläufige, charakterorientierte Geschichte des Spiels wird von den Sprechern Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans (Days Gone, League of Legends) und Adam Gifford (The Colony, Batman: Hush) zum Leben erweckt. Die Musik stammt vom BAFTA-Award-Gewinner Jason Graves (Dead Space, Tomb Raider) und die Geschichte wurde vom Origins-Award-Gewinner und New York Times-Bestsellerautor Matt Forbeck (Deadlands) mitgeschrieben.

Während ihr mit eurem Trupp die Welt erkundet, erwarten euch rundenbasierte Kämpfe in sich dynamisch verändernden Umgebungen. Dazu gehören auch berittene Verfolgungsjagden und Zugüberfälle. Durch das Sammeln rücksichtsloser Tötungen, kann der neue Bravado-Status aktiviert werden und Aktionspunkte wieder aufgefüllt werden.

Des Weiteren gilt es sich um die wachsende Truppe von Revolverhelden, teleportierenden Hexen und anderen mysteriösen Wesen zu kümmern. Die richtigen Entscheidungen führen zu mehr Loyalitätspunkten und neuen Fähigkeiten für diejenigen, die euch am nächsten stehen, aber schlechte Entscheidungen werden ihre Hingabe für euch und euren Auftrag auf die Probe stellen.

Zudem können geheimnisvolle Spielkarten entdeckt werden, um die Pokerhände eurer Crew zu verbessern und diese mit stärkeren Waffen, Sprengstoff, Schmuckstücken oder einfach nur einer ordentlichen Mahlzeit aus Bohnen und Whiskey auszustatten.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Dort kann man sich auch für eine Closed Beta anmelden, die noch bis zum 7. April 2022 läuft.

Quelle: Pressemitteilung