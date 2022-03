Trek to Yomi – Trailer rückt die Kämpfe in den Mittelpunkt

„Trek to Yomi“ hat einen neuen Trailer erhalten. Hierbei handelt es sich um ein Samurai-Spiel, das mit seinen besonderen Schwarz-Weiß-Look eine düstere Atmosphäre erzeugt und euch in das feudale Japan schickt. Leonard Menchari, Flying Wild Hog and Devolver Digital rücken mit dem neuen Trailer das Kampfsystem in den Mittelpunkt.

Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

„Trek to Yomi“ erscheint noch im Frühjahr für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One.