Deliver Us Mars – Deliver Us The Moon erhält ein Sequel

Mit „Deliver Us The Moon“ veröffentlichte Entwickler KeokeN Interactive Sci-Fi-Abenteuer, das euch in eine apokalyptische Zukunft steckt, in der die Ressourcen der Erde aufgebraucht wurden und die Menschheit die Hoffnung im All sucht. In der Rolle des letzten irdischen Astronauten erkundet man den Mond, in der Hoffnung, die Menschheit zu retten.

„Deliver Us Mars“, die Fortsetzung von „Deliver Us The Moon“, schickt euch auf eine Reise zum roten Planeten und liefert dabei eine völlig neue Geschichte. Als Publisher springt dieses Mal Frontier Foundry ein, die KeokeN Interactive dabei helfen, die kreativen Ziele für diese Third-Person-Fortsetzung zu verwirklichen. So soll „Deliver Us Mars“ in allen Belangen verbessert werden.

Die Geschichte von „Deliver Us Mars“ setzt 10 Jahre nach der Fortuna-Mission von „Deliver Us The Moon“ ein. Zwar sind die beiden Spiele miteinander verbunden, jedoch sollen auch neue Spieler einen guten Einstieg finden. Die Fortsetzung soll neue Mechaniken beinhalten. Mit dabei sind unter anderem ein Klettersystem, mit dem sich die Spielfigur mühelos durch das Terrain des Mars bewegen kann.

Wann „Deliver Us Mars“ erscheinen wird, ließen sie beiden Unternehmen offen. Sicher ist, dass das Spiel für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 sowie für den PC erscheinen wird. Die PC-Version können die Spieler über die Distributionsplattformen Steam und Epic Games erwerben.

Quelle: Pressemitteilung