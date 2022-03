The Time I Have Left – Ein Wettlauf gegen die Zeit

Das Entwicklerstudio GROUND Game Atelier kündigte mit „The Time I Have Left“ ihr erstes Werk an. Das Game ist ein Erkundungsspiel mit RPG-Elementen, das euch in die Rolle von Aline steckt. Ein mysteriöses Phänomen, das nur als „Das Miasma“ bekannt ist, hat Aline für den sicheren Tod gezeichnet. Für sie beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um aus einem riesigen unterirdischen Komplex zu entkommen, der sich „Colony 7“ nennt.

Aline hat nur sechs Stunden Zeit. Die Zeit läuft dabei in Echtzeit runter, wie die Entwickler mitteilten. Jedoch geht es nicht nur darum, Aline aus dem Komplex zu bringen. Groteske Gestalten stellen sich ihr in den Weg. Die Kämpfe werden dabei in klassischer J-RPG-Manier ausgetragen. Das bedeutet, dass euch rundenbasierte Kämpfe erwarten. Des Weiteren soll „The Time I Have Left“ Schlüsselereignisse beinhalten, die nur zu bestimmten Zeiten ausgelöst werden. Dazu zählen Abkürzungen, versteckte Geschichten, einzigartige Gegenstände und andere Geheimnisse.

Erscheinen soll das Spiel voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres für den PC. Ein erster Trailer wurde im Rahmen der „Future Games Show“ gezeigt, die am gestrigen Abend stattfand.

Quelle: Pressemitteilung