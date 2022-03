The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Sequel erscheint erst 2023

Zum Nachfolger des Rollenspiels „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wurde erstmals im Jahre 2019 angekündigt. In den darauffolgenden Monaten nach der Ankündigung, lieferte Nintendo nur wenige Details. Erst im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen konkreter, was das Sequel betrifft.

So zeigte Nintendo einen Teaser und teilte mit, dass die Veröffentlichung des Sequels zu „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, dessen offizieller Name immer noch nicht bekannt ist, im Laufe des Jahres 2022 erscheinen wird. Jedoch kann dieser Termin nicht eingehalten werden.

Eiji Aonuma, Producer der „The Legend of Zelda-Reihe“, informierte die Fans der Reihe mit einem neuen Video über den aktuellen Stand der Entwicklung. Dabei kam zur Sprache, dass das Spiel erst im Frühjahr 2023 das Licht der Welt erblicken wird. Das Video zeigt außerdem kleinere Ausschnitte aus dem Gameplay.

Quelle: Nintendo