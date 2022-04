Way of the Hunter – Jagdsimulation für PC und Konsolen angekündigt

Diese Woche kündigte Entwickler Nine Rocks Games den Jagdsimulator „Way of the Hunter“ an. Das in Slowenien ansässige Entwicklerstudio wird das Spiel zusammen mit THQ Nordic für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EGS und GOG) veröffentlichen.

In „Way of the Hunter“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines visierten Jägers, der kürzlich das Jagdrevier seines Großvaters übernommen hat. Jetzt hat er die Aufgabe, das kleine traditionsreiche Familienunternehmen weiterzuführen, was auf den Verkauf von qualitativ hochwertigem Wildfleisch spezialisiert ist.

Das Spiel soll zwei weitläufige Open-World-Jagdreviere mit unterschiedlichen Biomen bieten – eines in den Vereinigten Staaten von Amerika und eines in Europa – mit jeweils rund 140 km² Fläche und einem einzigartigen simulierten Ökösystem. Zudem können die Spieler im Koop-Multiplayer-Modus gemeinsam auf die Pirsch gehen. Dabei stehen die Jäger vor der Herausforderung, zunächst die Spuren der verschiedenen Tiere zu finden und zu deuten und sich im Anschluss mit maximaler Vorsicht und Geduld anzupirschen, um nicht von den messerscharfen Sinnen seiner Jagdbeute wahrgenommen zu werden.

„Mit Way of the Hunter wollen wir eine neue Franchise begründen.” sagt David Durčák, CEO von Nine Rocks Games. “The Way of the Hunter wird der großen Fangemeinde ein digitales Jagderlebnis bescheren, das sowohl auf eine spannende Geschichte sowie auf eine ausgefeilte Waffen- und Ballistik-Simulation setzt. Um das beste Jagdspiel zu erschaffen, haben wir ein erfahrenes Team von Profis versammelt, die zuvor an Spielen wie DayZ oder den Cabela’s-Jagdspielen gearbeitet haben.“

Way of the Hunter – Features

Funktionen zur Markierung von Tierspuren, Blutspurenanalyse und Schusskontrolle mit der rückspulbaren Geschosskamera

Detailgetreuen Tierarten mit realistischen Verhaltensmodellen

Koop-Modus

Zwei große Jagdgebiete mit je 140 km²

Realistische Simulation von Ballistik und Geschossverhalten

Ausgefeilte Tieranimationen und natürliche Reaktionen, wenn sie die Anwesenheit des Spielers bemerken

Eine Geschichte über die Probleme eines Familienjagdunternehmens und die damit verbundenen Rivalitäten und Freundschaften

Ein Trophäensystem generiert einzigartige Geweihe und Hörner, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Fitness und Alter

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung