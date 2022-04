Marauders – Neuer Trailer zur nahenden Closed Alpha

Team17 und Entwickler Small Impact Games veranstalten vom 4. bis zum 9. Mai einen geschlossenen PC-Alpha-Test für den Weltraum-PvPvE-Ego-Looter-Shooter „Marauders“. Zugang zu dieser Alpha erhaltet ihr durch das Vorbestellen des Spiels. Dies ist über die Homepage des Spiels möglich und benötigt einen Steam-Account. Vorbesteller erhalten auch Zugang zu einer geschlossenen Beta (für Sommer 2022 geplant) und dem Kosmetikpaket „Space Pirate“.

Während des geschlossenen Alpha-Tests auf dem PC können Spieler den kommenden „Marauders“ ausprobieren und sich im Team oder einzeln auf einem Dieselpunk-Schlachtfeld im All gegen bis zu 15 andere Kontrahenten behaupten. In den Matches müssen sie feindselige Raumschiffe orten und entern, sich wertvolle Fracht beschaffen, die unter anderem aus einem Arsenal an kultigen Waffen aus dem letzten Jahrhundert besteht, und in heftigen PvPvE-Gefechten gegen andere Spieler und KI-Gegner antreten, um ihnen anschließend lebend zu entkommen.

Hier könnt ihr „Marauders“ finden:

Ein paar weitere Informationen, sowie den Ankündigungs-Trailer gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung