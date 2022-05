LEGO Brawls – Beat’em Up für Konsolen angekündigt

Entwicklerstudio Red Games Co. hat zusammen mit Bandai Namco Europe den Multiplayer-Brawler „LEGO Brawls“ angekündigt. Das Spiel soll im Spätsommer 2022 für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genaueren Release-Termin gibt es noch nicht.

In dem Spiel übernimmt ihr die Kontrolle über individualisierbare Mini-Figuren in von LEGO-Sets inspirierten Leveln. Dabei soll es eine große Auswahl an offiziellen LEGO-Bauteilen geben, die miteinander kombiniert werden können, um die eigene Brawler-Mini-Figur zu kreieren. Dazu zählen auch auf den eigenen Spielstil und Präferenzen zugeschnittene Load-Outs und Power-Ups. S

Durch die Vielzahl an Multiplayer-Modi, Herausforderungen und Bedingungen für den Sieg kann jeder Spieler in den kompetitiven Steinchen-Kampf einsteigen. Auf Xbox und Nintendo Switch können dabei bis zu acht Spieler im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten, auf PlayStation sind es bis zu vier gleichzeitig. Online-Modi erlauben Matches mit bis zu acht Spielern sowie Koop-Duelle mit Teams aus zwei bis vier Spielern.

Die Homepage von „LEGO Brawls“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung